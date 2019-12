Pforzheim Motiv für Brandserie noch immer unklar

Pforzheim - Auch nach der Verhaftung eines Verdächtigen führt die Polizei Ermittlungen zu einer Brandserie in Pforzheim und im Enzkreis fort. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei sitzt ein 24 Jahre alter Mann seit Samstag in U-Haft. "Bisher verweigert er die Aussage", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Innerhalb einer Woche hatten 15 Fahrzeuge in Pforzheim und in drei Orten im Enzkreis gebrannt. Dabei wurde ein Haus beschädigt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei mehreren hunderttauschend Euro.