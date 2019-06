Pforzheim Lkw-Fahrer nach Unfall auf A 8 in Lebensgefahr

Der Laster rollte dann weiter und durchbrach die Leitplanke auf der rechten Seite, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Nach dem Unfall musste die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Während die Spur in Fahrtrichtung Stuttgart noch mindestens bis Mittag gesperrt blieb, war die Autobahn in Richtung Karlsruhe wieder frei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten bezifferten den am Lastwagen entstandenen Schaden mit etwa 50.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Pforzheim hat Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.