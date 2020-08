Pforzheim Lebenslange Haft für Mörder von Schmuckhändler

Pforzheim/Karlsruhe - Es geht um Geschäfte in der Schmuckbranche, Misstrauen, Wut und einen vermuteten Betrug: Am Ende steht nach Überzeugung des Landgerichts Karlsruhe ein Mord. Die Schwurgerichtskammer verurteilt einen 37 alten Mann am Freitag zu lebenslanger Haft, weil sie überzeugt ist, dass er seinen 20 Jahre älteren Geschäftspartner im Juni 2019 in Pforzheim heimtückisch mit Gift umgebracht hatte. Die teilweise verbrannte Leiche wurde wenige Tage später in Frankreich gefunden.