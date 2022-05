Kraftwerk in Rottweil So geht's dem 24-Jährigen nach seinem Sturz in die Tiefe

Für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, DRK und Bergwacht sorgte in der Nacht auf Sonntag ein Unglück am Kraftwerk-Parkplatz. Ein junger Mann ist mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Nun gibt die Polizei auf Nachfrage weitere Details bekannt.