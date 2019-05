Pforzheim Jugendliche fällt auf angebliche Wahrsagerin herein

Die 15-Jährige wurde bereits im Laufe des Montags von einer etwa 20 bis 25 Jahre alten Frau in der Innenstadt angesprochen. Durch geschickte Fragestellung konnte die Unbekannte die Jugendliche davon überzeugen, hellseherische Fähigkeiten zu haben und so auch ihr Vertrauen gewinnen.

Um ihr und ihrer Familie ein erfülltes, glückliches Leben zu ermöglichen, forderte sie deren Wertgegenstände ein, um diese zu segnen. Am Dienstagabend traf man sich deshalb in der Jörg-Ratgeb-Straße am Enzufer, wo die 15-Jährige der Frau die zuvor aus dem elterlichen Safe entnommenen Wertgegenstände, eigenen Schmuck und Bargeld übergab.

Die angebliche Hellseherin nahm die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entgegen und wollte nach wenigen Minuten zurückkehren, was sie jedoch nicht tat. Erst danach wandte sich die 15-Jährige an ihre Eltern, die daraufhin die Polizei verständigten.