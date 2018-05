Pforzheim Gewaltausbruch in Bar: "Überall war Blut"

Das Nachspiel: Deswegen machten sich die Ordnungshüter nach der Attacke an der Zähringerallee zu jener Bar am Schlossberg auf, die zwei Tage zuvor Schauplatz der Drohgebärden gewesen war. "Die Kollegen sind dort hingefahren, um eventuell Beteiligte festzustellen", sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien bei dem Einsatz in den beiden Bars die Personalien von rund 20 Personen aufgenommen worden. Zudem alarmierte ein Polizist gegen 22.45 Uhr die Feuerwehr, weil er in der Bar am Schlossberg einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert vermutete. Die Feuerwehr stellte bei ihrer Messung leicht erhöhte Werte des gefährlichen Gases fest. Allerdings war das Lokal da schon eine Zeit lang gelüftet worden.

Private Fehde zwischen zwei Männern

Worum aber geht es bei dem Konflikt? Es deutet viel auf eine private Fehde zwischen zwei Männern hin, die von den beiden Gruppen – darunter Türken, Deutsche, Iraker und Libanesen – ausgetragen werde. Die Hintergründe seien aber noch unklar. Nach dem Einsatz am Dienstagabend hatten die Beamten mitgeteilt, dass der Grund für den Einschüchterungsversuch wohl eine ausstehende Aussprache zwischen einem 25-jährigen Türken und einem 35-jährigen Algerier sei.