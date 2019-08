Pforzheim Getöteter Simon P: Angeklagter bricht Schweigen

Karlsruhe/Pforzheim/Birkenfeld - Der Prozess um den ermordeten Jäger Simon P. aus Gräfenhausen, einem Ortsteil von Birkenfeld, steuert so langsam auf die Zielgerade zu. Erst kürzlich waren noch einmal drei Zeugen im Karlsruher Landgericht geladen – darunter die Lebensgefährtin des Getöteten sowie eine Polizistin, die zum Tatzeitpunkt in einer Beziehung mit dem ­42-jährigen Christian K. gewesen war. Der aus Pforzheim stammende K. muss sich wegen Beihilfe zum Mord sowie Strafvereitelung verantworten. Mit auf der Anklagebank sitzt unter anderem noch der 27-jährige Anil C., der im Verdacht steht, beim Vergraben der Leiche geholfen zu haben.