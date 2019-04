Pforzheim Fußgänger zwingt Fahrer auf A 8 zum Anhalten

Am Sonntagmorgen gegen 04.50 Uhr, kam es auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Pforheim-West und Anschlussstelle Karlsbad, Fahrtrichtung Karlsruhe, ca. 2 km nach der AS PF-West zu einem lebensgefährlichen Vorfall.

Ein 60-jähriger Smart-Fahrer versuchte gegen 4.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Pforheim-West und der Anschlussstelle Karlsbad mehrfach, eine 43-jährige Hyudai-Fahrerin mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abzudrängen, was jedoch nicht gelang. Kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-West setzte sich der Smart-Fahrer dann vor den Pkw der Frau, bremste ab und zwang die Frau, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Er selbst fuhr auch dorthin.

Danach stieg der Mann aus und ging auf das Auto der Frau zu. Plötzlich lief der Mann auf die Hauptfahrbahn der Autobahn und versuchte dort, herannahemde Fahrzeuge anzuhalten, was nicht gelang. Danach begab er sich als Fußgänger auf die Fahrbahn der Gegenrichtung, also in Richtung Stuttgart, und versuchte dort ebenfalls Fahrzeug anzuhalten. Dabei mussten mehrere Fahrer heftig ausweichen, wobei Fahrzeuge ins Schleudern kamen oder teilweise bis zum Stillstand abbremsen mussten.