Pforzheim Fahrtrichtung Stuttgart: Lastwagen in Flammen - A8 teils gesperrt

1 Autobahn 8 bei Pforzheim. Wegen eines brennenden Lasters muss die A8 am Freitag teilweise gesperrt werden (Archivfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod Auf der A8 brennt ein Laster. Die Fahrerin kann sich unverletzt retten. Doch es gibt Beeinträchtigungen im morgendlichen Verkehr.







Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart teilweise gesperrt. Die Fahrerin hatte den Laster rechtzeitig auf den Standstreifen gelenkt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie habe sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten können. Laut dem Sprecher löschte die Feuerwehr den zwischenzeitlich voll in Flammen stehenden Laster. Für kurze Zeit sei die A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West vollständig gesperrt gewesen. Der linke Fahrstreifen sei aber wieder freigegeben. Zur Ursache und der Schadenshöhe sagte der Sprecher zunächst nichts.