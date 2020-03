Pforzheim Erste Corona-Fälle in Goldstadt

Pforzheim - Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden zwei Menschen aus Pforzheim positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. Beide haben sich zusammen mit ihren Kontaktpersonen – ebenfalls zwei und auch aus Pforzheim – unmittelbar nach der Rückkehr von einer Reise sofort in häusliche Isolierung begeben. Damit sind vier Personen in Quarantäne. Beide Personen waren am Samstag in der Corona-Ambulanz getestet worden. 24 weitere Tests an diesem Tag waren negativ, bei dreien steht das Ergebnis noch aus.