Nach dem Fund eines toten Menschen in einem Wald gehen Ermittler in Baden-Württemberg von einem Gewaltverbrechen aus.

Der Leichnam sei am Donnerstag bei einem Waldspaziergang bei Keltern entdeckt worden, teilten die Polizei in Pforzheim und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mit. Die Identität war demnach zunächst unklar.

„Aufgrund der Gesamtumstände muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden“, erklärten die Ermittler. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission ein. Weitere Angaben lagen nicht vor. Unklar war auch, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte.