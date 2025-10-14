Pforzheim: Elch-Tourismus im Wildpark dank Erwin?

Elch Erwin ist zurück im Wildpark Pforzheim – nach seiner unerwarteten Reise könnten nun mehr Besucher kommen. Was die Stadt dazu sagt und wie es dem Tier jetzt geht.
Der tagelang durch den Schwarzwald streunende Elch Erwin könnte zum Besuchermagnet im Wildpark Pforzheim werden. „Natürlich ist es möglich, dass es jetzt eine zeitlang vielleicht eine Art Elch-Tourismus im Wildpark gibt“, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Gerade bei schönem Wetter sei aber immer mit guten Besucherzahlen im Wildpark zu rechnen.