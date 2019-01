Pforzheim Eine Pforzheimer Legende verlässt die Bühne

Pforzheim. Die "letzten Rowianer" nennen sie sich selbst, die letzten sechs verbliebenen Mitarbeiter von einstmals 1400 Angestellten der Firma Rowi in Pforzheim. Dort wurde im Jahr 1885 ein kleiner Betrieb gegründet, der im Laufe der Zeit zu einem der größten Schmuckhersteller der Welt emporsteigen sollte.

Schon der Großvater des Produktionsleiters arbeitete im Betrieb

Am kommenden Donnerstag, 31. Januar, wird nun auch dieses Kapitel nach knapp 134 Jahren sein Ende finden. "Natürlich tut es weh", bekundete Hans-Peter Leicht, ehemaliger Produktionsleiter und Mitarbeiter seit 53 Jahren, den aktuellen Zustand. Schon sein Großvater hätte hier gearbeitet: "Gemeinsam können wir 118 Jahre Firma Rowi vorweisen", berichtete Leicht, der jedoch einräumte, der Niedergang des einstmals so florierenden Unternehmens wäre nicht nur ein schleichender Prozess, sondern auch von langer Hand ersichtlich gewesen. Vor allem fehle es an Geld, moderneren Maschinen und an Personal, ließ der 63-Jährige wissen.