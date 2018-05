Pforzheim Ein "Leuchtturm" der Verkehrswacht

Verabschiedet wurde als Generalsekretär ein Urgestein der Landesverkehrswacht: Paul Woywod (66), ehemaliger Leiter der Autobahnpolizei auf der A 81 südlich von Stuttgart und seit 41 Jahren in diversen Vorstandsfunktionen.

Als "zentrales Thema in unserer Gesellschaft" bezeichnete Oberbürgermeister Peter Boch in seinem Grußwort an die rund 100 Delegierten die Verkehrssicherheitsarbeit.

"Die begleitet uns von der Windel bis zur Bahre", so Präsident Hartfrid Wolff leicht überspitzt – aber gestützt auf eindrucksvolles Zahlenmaterial: Über 17 000 Personen nahmen im vergangenen Jahr an den rund 3500 Veranstaltungen der Verkehrswacht teil – vom Rollator-Training in Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat bis zum Fahrradtraining auf dem Parcours der Jugendverkehrsschule an der Simmlerstraße.

Deren Nachfolgebau ist laut Vogel in trockenen Tüchern: Die Ausschreibungen laufen, und im Winter sei mit dem Beginn der Arbeiten zu rechnen.