Pforzheim: Drei tote Teenager vor Aussichtsturm gefunden

In Pforzheim sind drei tote Jugendliche unter einem Aussichtsturm gefunden worden. Es handle sich um drei Personen „im Teenageralter“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die „Pforzheimer Zeitung“ berichtet. Die Jugendlichen seien am frühen Donnerstagabend von einem Passanten entdeckt worden. Für die Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr machen.

„Es gibt keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden“, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern allerdings noch an. Weitere Angaben machte er unter Hinweis auf den Pressekodex nicht. Nach dem Bericht der „Pforzheimer Zeitung“ soll der tragische Vorfall nicht der erste Sterbefall an dem rund 40 Meter hohen Turm in diesem Jahr sein.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/