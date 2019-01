Pforzheim Das Miteinander wird gepflegt

Pforzheim. Vertreter aus Györ, Nevsehir, Vicenza, St. Maur und Osijek waren der Einladung gefolgt. Und während die Gäste aus Vicenza, Györ und Osijek bereits am Freitag anreisen konnten, kamen am Samstag dann auch die Delegationen St. Maur und Nevsehir in Pforzheim an.

Neben einem Besuch im Schmuckmuseum und im Gasometer, standen auch Arbeitsgespräche mit den einzelnen Delegationen auf dem Programm. "Mit den Arbeitsgesprächen wollen wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnerstädten intensivieren und weiter vertiefen. Ich freue mich sehr, dass wir zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang hier bei uns in Pforzheim begrüßen durften", sagte Oberbürgermeister Peter Boch. Es sei wichtig für Pforzheim, die internationalen Beziehungen zu pflegen und auszubauen. "Durch Städtepartnerschaften wird das menschliche Miteinander gepflegt, unabhängig von politischen Strömungen. Neben den gewachsenen Beziehungen sollten auch gemeinsame Projekte angegangen werden. Es ist wichtig, dass das nicht zu kurz kommt", beschreibt Stadtrat Rolf Constantin den stetigen Austausch der Städtepartnerschaften.

Der Höhepunkt des Besuches stand am Samstagnachmittag an. Der Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim. Ein gemeinsamer Besuch der Ausstellung "›…eines Freundes Freund zu sein‹ – Pforzheim und seine Partnerstädte", durfte natürlich nicht fehlen.