Pforzheim Corona-Ausbruch bei Müller Fleisch: Minister sieht Branche in Zwielicht gerückt

Am 9. April wurde der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bei Müller Fleisch in Birkenfel bekannt. Insgesamt wurden bislang 399 Mitarbeiter, also mehr als ein Drittel der Belegschaft, positiv getestet. Derzeit sind nach Auskunft von Enzkreis-Landrat Bastian Rosenau (parteilos) noch 17 Mitarbeiter infiziert, 2 davon befinden sich in stationärer Behandlung. In enger Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt sei es nun daran, durch die Unterbringung der infizierten Mitarbeiter in zentralen Sammelunterkünften, die Infektionsketten geschlossen zu halten.

"Ich habe den Eindruck, Sie haben das auf allen Seiten gut gemanagt", sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei seinem Besuch im Landratsamt des Enzkreises nach einem Gespräch mit dem Landrat und den Müller-Geschäftsführern. Er betonte, dass es wichtig gewesen sei, die fleischverarbeitende Industrie wie die gesamte Lebensmittelindustrie von vornherein als systemrelevant einzustufen: "Beim Toilettenpapier haben wir die Erfahrung gemacht, wohin die Angst führen kann. Ich wollte Hamsterkäufe im Fleischsektor verhindern."