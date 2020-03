Pforzheim Corona-Ambulanz nimmt vor Helios Klinikum Betrieb auf

"Damit bieten wir betroffenen Menschen in Stadt und Kreis nicht nur eine gut erreichbare Anlaufstelle, sondern entlasten auch die Notaufnahmen der Kliniken und die Hausärzte." In den Modulen befand sich übergangsweise der Helios OP-Bereich.

"Wer im Enzkreis oder in der Stadt Pforzheim wohnt, Symptome wie Fieber oder Husten zeigt oder sich krank fühlt, sollte unbedingt zunächst den Hausarzt anrufen", erläutert die Leiterin des Gesundheitsamts, Brigitte Joggerst, das richtige Prozedere. Der Hausarzt sollte also zunächst nicht persönlich aufgesucht werden. Das gelte auch für die Notaufnahmen der Krankenhäuser.

Falls der Hausarzt einen begründeten Fall sieht und einen Virus-Test für sinnvoll hält, kann er diesen selbst durchführen oder dem Patienten die eigens dafür eingerichtete Telefonnummer des Gesundheitsamtes mitteilen. Dort kann nach einer telefonischen Klärung dann ein Termin für die Durchführung des Virus-Tests in der neu eingerichteten "Corona-Ambulanz" am Helios Klinikum vereinbart werden. An dessen Haupteingang stehen für Besucher der Ambulanz vier Parkplätze zur Verfügung.

"Die Corona-Ambulanz macht aber wirklich nur Tests bei Personen, die nach Rücksprache mit dem Hausarzt einen Termin ausgemacht hatten. Es ist also nicht möglich, dort einfach vorbeizukommen und sich sicherheitshalber testen zu lassen", betont Joggerst. Personell besetzt wird die Teststelle aus dem Pool des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Auch Ärzte im Ruhestand sollen angefragt werden.