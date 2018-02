Pforzheim/Calw Haben Narren 22-Jährigen entführt und ausgezogen?

Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, gegen 21 Uhr in Pforzheim beim Schlosspark auf Höhe des C&A von zwei maskierten Männern in einen schwarzen VW Passat gezerrt worden zu sein. Auf dem Weg nach Calw-Heumaden, wo die Entführung endete, habe man ihn geschlagen.

Am Ziel angelangt, hätten ihn die Täter im Bereich der Heinz-Schnaufer-Straße in Heumaden aussteigen lassen, ihm seine Kleidung wie auch das Handy abgenommen und seien anschließend geflüchtet. Das Kriminalkommissariat Pforzheim führt nun die weiteren Ermittlungen zu den noch näher zu erforschenden Hintergründen wie auch zu den unbekannten Tätern.