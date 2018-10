Pforzheim/Birkenfeld Leichen-Fund: Soko "Wagner" erfolgreich

Die Polizei hat einen wichtigen Schritt im Fall des getöteten Jägers Simon P. aus Gräfenhausen, einem Teilort von Birkenfeld (Enzkreis) gemacht. Am Dienstag wurden ein 29-jähriger Italiener und ein 26 Jahre alter Deutscher in Pforzheim festgenommen, denen nun Mord und gemeinschaftlicher Raub mit Todesfolge zur Last gelegt werden. Neben dem Raubmord an dem 50-jährigen Jäger hatten die mutmaßlichen Täter noch Größeres geplant. Kriminaloberrat Uwe Carl, auch Leiter der in dem Fall ermittelnden Sonderkommission "Wagner", berichtete bei einer Pressekonferenz am Mittwoch von einer zusätzlichen Festnahme.

Ein 26-jähriger Grieche steht im Verdacht, zusammen mit dem Duo einen weiteren Raub geplant zu haben. Genaue Details nannte Carl nicht, es habe aber am Dienstagnachmittag einen massiven Polizeieinsatz mit Sondereinsatzkommando gegeben, bei dem die drei Tatverdächtigen verhaftet wurden. Dem Griechen und den beiden anderen mutmaßlichen Tätern wird demnach zusätzlich noch versuchter Raub vorgeworfen.

Die Verdächtigen wurden bereits dem Haftrichter vorgeführt, machten aber keine Angaben. Im Zuge der Verhaftung durchsuchten die Ermittler vier Objekte und stellten dabei zahlreiche Beweismittel sicher. Ob sich darunter auch die verschwundenen Waffen des Jägers befanden, wollten Carl und die Oberstaatsanwältin Sabine Mayländer nicht kommentieren. Es liegt aber nahe, dass sie unter den Beweisstücken sind.