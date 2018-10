Pforzheim/Birkenfeld Leichen-Fund: Ist es vermisster Jäger?

Während sich die Behörden am Dienstag noch mit näheren Angaben zurückhielten – zunächst wurde nicht einmal bekannt, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Person handelt –, gab die Polizei am frühen Mittwochnachmittag bekannt, dass es sich bei dem Toten vermutlich um P. handle. Zu dieser Einschätzung seien die Ermittler aufgrund körperlicher Merkmale des Leichnams gekommen. Gewissheit gibt es aber wohl erst an diesem Donnerstag, wenn der Körper obduziert wird. Auch könne erst dann zweifelsfrei gesagt werden, ob der Tote Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Bei dem jüngsten Leichenfund handelt es sich bereits um den dritten in der Region Calw/Pforzheim innerhalb von gerade einmal drei Wochen. So wurde am 17. September gegen 22 Uhr ein 47-jähriger Iraker, der bereits seit etwa 20 Jahren in Deutschland gelebt hatte, neben der L340 zwischen Dobel und Bad Herrenalb (beide Kreis Calw) mit mehreren Schüssen getötet. Am 12. September wurde ein 33-jähriger Vermisster in einem Waldstück im Pforzheimer Nordwesten gefunden. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, sei in diesem Fall aber nicht von einem Fremdverschulden auszugehen. Der 33-Jährige wurde seit dem 13. Mai dieses Jahres vermisst.