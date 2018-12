Pforzheim/Birkenfeld Fall Simon P.: Vierter Mann festgenommen

Pforzheim/Birkenfeld - Nachdem ein 26-jähriger Deutscher, ein gleichaltriger Grieche und ein 29 Jahre alter Italiener im Mordfall Simon P. bereits in Untersuchungshaft sitzen, hat die Polizei nun einen vierten Mann festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass der 42-Jährige an der Tat in Birkenfeld beteiligt war.