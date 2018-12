Pforzheim/Birkenfeld Fall Simon P.: Ist Mörder gefasst?

Pforzheim/Birkenfeld - Die Sonderkommission "Wagner" vermeldet einen Ermittlungserfolg im Fall Simon P.. Die Beamten haben am Dienstag einen 42-jährigen Mann in Pforzheim festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, gemeinsam mit dem bereits inhaftierten 29 Jahre alten Italiener den Jäger und Waffensammler in Gräfenhausen, einem Teilort von Birkenfeld (Enzkreis) umgebracht zu haben. Der 42-Jährige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.