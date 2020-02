Pforzheim 17-Jähriger bedroht Passanten mit Beil

Pforzheim - Mit einem Beil hat ein 17-Jähriger in Pforzheim mehrere Passanten bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der Jugendliche am Samstag auf die Gruppe zu, die zu einer Faschingsgesellschaft gehörte, und bedrohte sie scheinbar ohne Grund. Anschließend machte sich der 17-Jährige davon.