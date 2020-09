Pforzheim 1000. Baby erblickt das Licht der Welt

Krankenhausdirektor Ulrich Schulze, Chefarzt Ingo Thalmann, Hebamme Nadine Schweikart und Kinderkrankenschwester Heike Schaaf gratulierten dem Ehepaar aus Pforzheim zur Geburt ihres Sohnes, der Mitte September mit 2790 Gramm und 51 Zentimetern auf die Welt kam, mit großem Blumenstrauß und zwei Teddys. "Ein Plüschtier bekommt auf alle Fälle unser dreieinhalbjähriger Sohn, der schon sehr gespannt ist, seinen kleinen Bruder kennenzulernen", so die 35-jährige Mutter. Weil die Geburt komplikationslos verlaufen sei, hätte Maria Teresa Quotadamo mit Leonardo schon kurz darauf nach Hause gehen können, so dass ein persönliches Kennenlernen in der ganzen Familie nicht lange auf sich hat warten lassen müssen.

Wie bereits in den Jahren zuvor, verzeichne die Babyfreundliche Geburtsklinik steigende Geburtszahlen. "Allein in den ersten vier Septembertagen sind 27 Babys - im Durchschnitt sieben am Tag - bei uns zur Welt gekommen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr 1450 Geburten haben und damit erneut unsere Zahlen aus dem Vorjahr übertreffen werden", berichtete Thalmann. Wurde das 1000. Baby des Jahres noch vor zwei Jahren Mitte Oktober vermeldet, verschob sich der Zeitpunkt erneut um einige Wochen. "Noch nie kam das 1000. Baby so früh wie in diesem Jahr auf die Welt", berichtete der ­Chefarzt.