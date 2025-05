1 Das Stadion im Brötzinger Tal in Pforzheim wird am 2. Juni Schauplatz eines Frauen-Länderspiels – nicht zum ersten Mal. Foto: Eibner-Pressefoto Die deutschen U23-Frauen bestreiten am 2. Juni ein Länderpiel gegen die USA im Stadion im Brötzinger Tal. Zuvor spielen sie in Großaspach.







Als frischgebackener Sieger des neuen europäischen Finalturniers kommt die deutsche U23-Frauenfußballnationalmannschaft mit zwei Länderspielen nach Baden-Württemberg. Am 30. Mai (18.30 Uhr) trifft sie in Großaspach auf die USA und bereits am 2. Juni (18.30 Uhr) kommt es im Pforzheimer Stadion im Brötzinger Tal zur Revanche gegen die US-Auswahl.