1 Marcel John (links) und der SV Zimmern setzten sich beim TuS Ergenzingen mit 3:1 durch. Foto: Fritsch

Der SV Zimmern nutzte die Gunst der Stunde, nahm beim 3:1 in Ergenzingen drei wichtige Zähler mit.















Link kopiert

TuS Ergenzingen – SV Zimmern 1:3 (0:1). Jubel beim SVZ: Zum Abschied von Trainer Gunter Welzer schenkten ihm seine Spieler den vierten 3:1-Sieg hintereinander und entfernten sich mit der Siegesserie vor der Winterpause von der direkten Abstiegszone.

TuS wartet auf ersten Sieg

Das Schlusslicht aus dem Gäu wiederum wartet nach 18 Partien immer noch auf den ersten Saisonsieg. Zimmern erwischte einen Traumstart: In der 4. Minute sorgte nach einem Eckball von Nino Schrankenmüller Gabriel Pavic für die 1:0-Führung als er die Kugel mit dem Schenkel über die Linie drückte. Nach diesem Paukenschlag hatte Markus Vogel Pech, als er nach einer weiteren Schrankenmüller-Ecke den zweiten Treffer knapp verpasste (10.). Der TuS hatte durch Colin Gall die erste Schussmöglichkeit (12.).

Chancenplus für Gäste

Nach einer Viertelstunde vergab Marcel John frei vor dem Ergenzinger Keeper Nicolas Eisch. Im weiteren Verlauf blieb Zimmern weiter am Drücker. In der 38. Minute verhinderte Chris Fast mit einer sensationellen Parade gegen Marian Ade den Ausgleich. Die jungen wilden Ergenzinger machten den Gästen das Leben richtig schwer.

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Zimmern wieder besser ins Geschehen. Jannik Thieringer schlug den Ball vor das TuS-Tor und Fabian Grenz köpfte zum 2:0 der Gäste ein (53.). 180 Sekunden später scheiterte Vogel nach Schrankenmüller-Ecke an die Querlatte (56.).

TuS steckt nie auf

Der TuS Ergenzingen gab jedoch nicht auf und Ade sorgte kompromisslos mit einem Schuss für den nicht unverdienten 1:2-Anschlusstreffer (61.). Während der TuS im Aufwind war, hatte Zimmern Glück in dieser Phase, als Schlussmann Fast im Eins-gegen-Eins gegen Ade halten konnte (66.). In dieser Phase hätte die Partie kippen können.

Doppelpack von Pavic

Tat sie jedoch nicht, weil die Gäste wieder mehr in die Offensive investierten. In der 73. Minute lenkte Eisch einen Abschluss von Luca Barroi gerade noch über die Latte. Dann schnürte Pavic seinen Doppelpack zum 1:3, nachdem er eine Kombination über Vogel und Ippolito eiskalt abschloss (78.). In der Schlussphase versuchte Ergenzingen alles – Ade setzte einen 18-Meter-Freistoß über die Querlatte (84.). Marcel John schießt bei einem Konter in der letzten Minute Eisch an und vergab das 1:4.

STIMME ZUM SPIEL

Erwin Beck (Spartenleiter SV Zimmern): "Es war ein verdienter Sieg für Zimmern gegen eine gute Ergenzinger Mannschaft, die sehr viel investiert hat. Zimmern machte sich das Leben in einigen Aktionen des Spiels selbst etwas schwer. Mit dem vierten 3:1 in Folge und 30 Punkten können wir allerdings sehr zufrieden in die Winterpause gehen."

STATISTIK

SV Zimmern: Fast – Vogel, Grenz, Schrankenmüller, J. Thieringer (56. Tamer), John, D. Thieringer, Balde, Hempel (55. Barroi), Pavic (81. Lettieri), N. Ippolito.

Tore: 0:1, 1:3 beide Pavic (7./78.), 0:2 Grenz (53.), 1:2 Ade (61.).

Schiedsrichter: Markus Schmidt. Zuschauer: 100.