Pflegestützpunkt Balingen: So ist die Situation für Pflegende in der Eyachstadt

So ist die Situation für Pflegende in der Eyachstadt

1 Im Alter sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen – auch in Balingen. Foto: Michael Bahlo/dpa

Auch in der Eyachstadt werden die Menschen immer älter – und damit häufig pflegebedürftig. Was das für Betroffene und ihre Angehörigen bedeutet berichtet der Pflegestützpunkt.









Grundsätzlich kann Pflegebedürftigkeit jeden treffen, sei dies durch verschiedene Erkrankungen, durch Unfälle verursacht oder im Alter durch schleichende Abbauprozesse über Jahre hinweg. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Im Alter von über 85 Jahren beträgt der Anteil der Pflegebedürftigen in Deutschland mehr als 50 Prozent, bei über 90-Jährigen mehr als 80 Prozent. Nach Angaben des Pflegestützpunkts Zollernalbkreis werden auch in der Eyachstadt in den nächsten Jahren immer mehr ältere Menschen leben und somit auch dort der Anteil der von Pflegebedürftigkeit betroffenen Menschen steigen.