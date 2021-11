1 Freuen sich über den Baubeginn der neuen Pflegeschule in Freudenstadt: OB Julian Osswald (Mitte, links), Landrat Klaus Michael Rückert (Mitte, rechts), Oberlinhaus-Vorstand Hans-Henning Averbeck (rechts) und weitere Beteiligte des Projekts. Foto: Ortmann

Es handelt sich um die größte Investition in der Geschichte des Oberlinhauses: In Kooperation mit der Pflegeschule der Krankenhäuser im Landkreis Freudenstadt entsteht in Freudenstadt eine Pflegeschule für rund 400 Auszubildende.















Freudenstadt - "Wir wollen mit dem neuen Standort Menschen für die Pflegeausbildung begeistern", sagte Hans-Henning Averbeck, Vorstandsvorsitzender des Vereins Oberlinhaus Freudenstadt, beim symbolischen Spatenstich und wies auf den Personalmangel in der Branche hin.

Beruf ist gefragt

Diesen Gedanken unterstrich Landrat Klaus Michael Rückert: In der Pandemie habe man den Wert, die Bedeutung aber auch den Mangel an hochqualifziertem Pflegepersonal hart zu spüren bekommen. "Der Beruf wird in Zukunft sehr gefragt sein", betonte auch Freudenstadts OB Julian Osswald. Das Oberlinhaus sprach sich bereits 2019 für den Bau einer Schule mit Internatsplätzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildungen in der Pflege aus. Für die seit 2020 gesetzlich neu verankerte generalistische Pflegeausbildung, welche die bisher getrennten Ausbildungen im Bereich der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammenfasst, wurde frühzeitig eine Kooperation mit der Pflegeschule der Krankenhäuser im Landkreis Freudenstadt vereinbart.

"Konkurrenz belebt das Geschäft –­ aber eine starke Schule ist besser als zwei, die möglicherweise um das Überleben kämpfen müssen", so Landrat Rückert. Unter dem Dach der neu gegründeten "Pflegeschule im Landkreis Freudenstadt gGmbH" entsteht nun ein Neubau, der dem wachsenden Platzbedarf der Ausbildungsangebote in der Pflege gerecht werden soll.

Gute Anbindung

Nach der Prüfung verschiedener Alternativen fiel die Entscheidung auf den Standort Karl-von-Hahn-Straße/Gottlieb-Daimler-Straße oberhalb des Stadtbahnhofs. Gemeinsam mit der Anbindung an den Nah- und Fernverkehr, der räumlichen Nähe zum Oberlinhaus, dem Krankenhaus und der Nähe zum Stadtzentrum soll der neue "Campus für Pflege" zu einem der attraktivsten Orte für die Pflegeausbildung in der Region Nordschwarzwald werden, teilt das Oberlinhaus mit. Nachdem die Abbrucharbeiten auf dem Baugrundstück bereits abgeschlossen seien, werde das Projekt nun planmäßig gestartet. Ziel sei es, zum Schuljahresbeginn 2023/24 rund 400 Auszubildenden optimale Bedingungen bereitstellen zu können.