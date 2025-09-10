Pfleger stirbt bei Attacke: Zoo-Mitarbeiter in Safaripark in Bangkok von Löwen getötet

Touristen erleben einen Alptraum: Löwen reißen in einem Safaripark in Thailand einen erfahrenen Pfleger zu Boden und töten ihn. Wie es dazu kam - und warum Tierschützer Alarm schlagen.
Bangkok - In einem Safari-Park in Bangkok ist ein langjähriger Tierpfleger von Löwen angegriffen und getötet worden. Der 58 Jahre alte Mitarbeiter sei am Vormittag (Ortszeit) aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, um einen Gegenstand aufzuheben, berichtete die Zeitung "Khaosod" unter Berufung auf die Polizei. Dabei habe er gegen Sicherheitsvorschriften des Parks verstoßen.