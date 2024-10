Pflegekonferenz im Kreis Freudenstadt: Vielfältiges Programm rund um die Themen der Pflege

Die Kommunale Pflegekonferenz kam 2022 so gut an, dass sie nun wiederholt wird: mit Vorträgen, Kursen, Workshops, Ausstellung und der Seniorenmesse.

Die vom Land Baden-Württemberg geförderte Kommunale Pflegekonferenz soll dazu beitragen, dass pflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz der im Jahr 2022 angebotenen Veranstaltungsreihe wurde entschieden, diese unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Michael Rückert erneut auszurichten und den Veranstaltungszeitraum zu erweitern, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Freudenstadt.

Mit einer großen Themenvielfalt und verteilt über den ganzen Landkreis sollen die Bürger informiert werden. Als Auftaktveranstaltung der Wochen der Pflege findet die Kommunale Pflegekonferenz am Montag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Campus für Pflege in Freudenstadt statt.

Mit dem Vortragsthema „Demenz – eine Herausforderung für Angehörige. Eine Gratwanderung zwischen Zuwendung und Abgrenzung“ eröffnet Referentin Gerlinde Kretschmann die Wochen der Pflege. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wird es außerdem die Möglichkeit geben, die Arbeitskreise der Kommunalen Pflegekonferenz des Landkreises Freudenstadt, den Verein Sozialer Dienstleister sowie den Campus Nordschwarzwald mit seinen „Skills Labs“ kennenzulernen.

Vom 14. Oktober bis 24. November – mit einer zweiwöchigen Pause während der Herbstferien – findet ein vielfältiges und interessantes Programm rund um die Themen der Pflege statt. Zahlreiche Angebote gibt es zum Thema Demenz. Am 12. November ab 18 Uhr spricht Klaus Rademacher zum Thema „Verständnisvolle Begleitung von Menschen mit Demenz“ im Klinikum Freudenstadt und am 21. November um 19 Uhr im Gemeindesaal Tumlingen.

Am 23. und 25. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr, findet in der DRK-Tagespflege Schopfloch-Oberiflingen ein Validationskurs für pflegende Angehörige statt, und der Malteser Hilfsdienst lädt für 20. November um 15 und um 17.30 Uhr zu einem interaktiven Workshop „Hands on Dementia“ ein. Das Klinikum Freudenstadt zeigt vom 11. bis 16. November eine audiovisuelle Ausstellung von Sarah Brendeke, die im Rahmen eines Masterprojekts Einblicke in den Krankheitsverlauf ihres Vaters gibt, und lädt für den 12. November von 13 bis 18 Uhr zu einem Aktionstag „Demenz“ mit zahlreichen Aktionen und Informationen ein.

Aktuelle Aspekte zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zeigt Klaus Rademacher am 15. Oktober ab 15 Uhr im Gemeindehaus Schopfloch und am 19. November ab 19 Uhr im Campus Schwarzwald Forum auf. Die AOK lädt für 23. Oktober um 18 Uhr in das Gesundheitszentrum in Freudenstadt zu einem Entspannungskurs und für 13. November um 17 Uhr zum Kurs Rückenfit ein.

Neben weiteren interessanten Informationsangeboten findet am 9. November im Freudenstädter Kurhaus die Seniorenmesse des Kreisseniorenrats statt.

Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.finalserver.de/wochen-der-pflege-2024/ und auf Flyern, die in Rathäusern, Arztpraxen, Apotheken und an der Bürgerinfo des Landratsamts ausliegen. Weitere Informationen gibt es im Pflegestützpunkt des Landkreises Freudenstadt bei Gudrun Gläß unter Telefon 07441/920 61 28 oder Patricia Schwandt unter Telefon 07441/920 61 16.