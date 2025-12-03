Pflegekinder im Kreis Rottweil: „Finn war sofort Teil unserer Familie“ – so wurden Susi und Rolf Pflegeeltern

„Die beste Entscheidung unseres Lebens“: Susi und Rolf aus dem Kreis Rottweil haben einem Neugeborenen ein Zuhause gegeben. Weitere Pflegekinder hoffen noch auf ein solches.
Susi und Rolf wissen noch ganz genau, wie es war. „Es war ein Freitag, wir sind ins Krankenhaus gefahren – und da lag er, winzig klein, fünf Tage alt.“ Ein Neugeborenes, das nicht bei seiner leiblichen Mutter bleiben konnte. Ein Kind, das ein Zuhause brauchte. Und das in diesem Moment ihres wurde. Und das in diesem Moment ein Zuhause und eine Familie fand.