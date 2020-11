Pflegeheime in Horb Einrichtungen auf zweite Welle vorbereitet

Zwei Besucher pro Tag

"Derzeit ändert sich aufgrund der aktuellen Verordnung nichts für uns in den Pflegeheimen. Nach wie vor bleibt es bei entsprechenden Hygienemaßnahmen und dabei, dass die Häuser für Besuche offen bleiben", so Müller weiter. Es werde auch nichts an der Regelung geändert, zwei Besucher pro Tag zu empfangen.

In der Spitalstiftung werde dies so gehandhabt: Eine telefonische Anmeldung des Besuchs muss 24 Stunden im Voraus erfolgen. Dies ist an Werktagen möglich und der Besuch kann während der bisherigen Besuchszeitkorridore stattfinden. "Besuche von Bewohnern sind wichtig, das hat sich aus der ersten Corona-Welle gezeigt. Das absolute Betretungsverbot von Pflegeheimen war hart, aber auch berechtigt. Es hat sich dabei aber auch gezeigt, dass mit entsprechenden Maßnahmen ein ›relativer‹ Schutz möglich ist", ist sich Müller sicher.

Ob es jedoch wieder zu einem vollkommenen Betretungsverbot kommt, werde sich erst zu gegebener Zeit zeigen. Derzeit sei nicht davon die Rede. Müller: "Wir wünschen uns das auch nicht für unsere Bewohner."

Alternativen bedacht

Falls es doch dazu kommen sollte, gibt es Pläne für Besuche wie zum Beispiel zum Muttertag mit einem Außenzelt für die Besucher, die durch ein anschließendes Fenster, die Bewohner der Heime sehen können.

Die Idee sei sehr gut gewesen - sinnvoll und zweckmäßig. Jedoch durch das Einbrechen der kalten Jahreszeit schwierig umzusetzen. Es wurde über Alternativen bereits nachgedacht, wie Besuche während strengerer Corona-Regeln für Pflegeheime trotzdem möglich sein können.

Als Beispiel nennt Müller einen Besucherraum: "Allerdings werden dann, mangels ausreichender Räume, wahrscheinlich nicht mehr so viele Besucher kommen können wir bisher."

Müller zum Abschluss: "Hoffen wir mal, dass sich die Corona-Fallzahlen wieder nach unten bewegen und es damit zu keinen weiteren drastischen Maßnahmen – dann sicherlich auch in den Heimen – kommen wird."