Schwarzwald-Baar und Rottweil Polizei zieht Bilanz zu "Montagsspaziergängen"

Am Montag haben erneut viele Teilnehmer an zahlreichen Orten in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen an den sogenannten "Spaziergängen" teilgenommen, teilt die Polizei mit.