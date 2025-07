Wenn Anja Siede von ihrer Arbeit als Pflegefachkraft erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Die 36-Jährige ist stolz auf ihren Berufsstand und kann das schlechte Image nicht nachvollziehen. Das Klischee, dass die Löhne zu gering seien und das Personal wegen des Fachkräftemangels überfordert sei, stimme ihrer Meinung nach nicht.

Anfang Juni hat sie die Leitung des Pflegeheims Schloss Rheinweiler übernommen, nachdem Andrea Rösch-Thoma nunmehr ausschließlich das Pflegeheim Haus Sonnenstück in Schliengen leitet.

Sie habe sich schon immer für den Pflegeberuf interessiert, erzählt Siede. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet sie, dass sie in ihrer brandenburgischen Heimat bereits zwei Schulpraktika in der Altenpflege absolviert hatte. Dort hätte sie auch eine Ausbildung beginnen können, wobei sie diese erst ab dem 18. Lebensjahr hätte starten können. Ein Praktikumsplatz bei „Leben und Wohnen“ verschlug die damals 16-Jährige von Brandenburg ins rund 1000 Kilometer entfernte Lörrach. Mit 18 Jahren begann sie dann eine Ausbildung in der Altenpflege. „Mit Beginn meiner Altenpflegeausbildung war ich so stolz. Ich habe zu gerne meinen Beruf verraten, wenn ich danach gefragt wurde oder ihn in einem Gespräch regelrecht aufgedrängt“, sagt sie. Nach der Ausbildung arbeitete sie fünf Jahre im Geriatrie Spital in Basel.

Weiterbildung für Heimleitung absolviert

Im Jahr 2016 wechselte sie zum Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach und arbeitete als Pflegefachkraft im Pflegeheim Schloss Rheinweiler. Sie habe schnell Leitungsaufgaben übernommen und die Wohnbereichsleitung unterstützt. Nachdem die Wohnbereichsleiterin nach Schliengen gewechselt hatte, übernahm sie 2022 die Wohnbereichsleitung. Parallel dazu absolvierte sie eine berufsbegleitende Weiterbildung als Wohnbereichsleitung und daran anschließend zur Pflegedienstleitung und Heimleitung. Dabei sei sie von ihrer Vorgängerin, Andrea Rösch-Thoma, unterstützt worden. Als Thoma sich entschieden hatte, sich auf Schliengen zu konzentrieren, hatte sich Siede mit Mitte 30 auf die Stelle als Heimleiterin in Rheinweiler beworben. Mit der Abschlussnote von 1,0 bei der Weiterbildung zur Heimleiterin hatte sie hierfür auch die besten Voraussetzungen.

Heimleiterin Anja Siede (links) und Betriebsleiterin Heike Roese-Koerner Foto: Alexander Anlicker

Unterstützt und ermutigt wurde sie dabei stets von Betriebsleiterin Heike Roese-Koerner. „Es ist wichtig, die Leute hier zu binden“, erklärt die Leiterin des Eigenbetriebs.

Sie fühle sich wohl in ihrer neuen Rolle, erklärt Siede und lobt die tolle Unterstützung durch ihr Team. Trotz Leitungsfunktion sehe sie sich in erster Linie als Pflegefachkraft, sagt sie. So sei es ihr als Heimleitung wichtig, in allen Wohnbereichen präsent zu sein. Auch der Austausch mit dem Heimbeirat – dem „Personalrat“ der Heimbewohner – sei ihr wichtig.

Pflege ist ein dankbarer Beruf

„Es ist alles toll. Ich bin eine Frohnatur. Es ist schön, wenn man morgens kommt und die Leute sich freuen“, sagt sie. Die Arbeit in der Pflege sei ein „dankbarer Beruf“. Für viele sei das Heim zwar der letzte Wohnort; aber viele, die ins Pflegeheim kommen, würden hier neue Freundschaften schließen, wieder selbstständiger werden und aufblühen, ergänzt Siede und bricht eine Lanze für den Pflegeberuf. „Egal ob Krankenschwester oder Altenpflegerin, überall, wo man den Pflegeberuf erwähnt, kommt ein trauriges ,Ohhh, Ihr Armen, kein Geld, keine Zeit, kein Personal’“, stellt sie fest und hält dem entgegen, dass die Bezahlung gar nicht so schlecht sei.

Auch die Arbeitszeiten hätten sich gebessert, unterstreichen Siede und Roese-Koerner. Mittlerweile gebe es auch in den Heimen in Schliengen und Rheinweiler eine Fünf- statt 5,5-Tage-Woche, was den Mitarbeitern zwei zusätzliche freie Tage im Monat beschere.

Die Ausbildung ist abwechslungsreich

Auszubildende seien jederzeit willkommen, unterstreichen die Heimleiterin und die Betriebsleiterin. Dieses Jahr werde die Ausbildung im Eigenbetrieb Heime als eigenständiger Fachbereich organisiert. Damit werde die Möglichkeit geschaffen, einrichtungsübergreifend auszubilden. „Die Generalistik in der Pflegeausbildung spielt uns dabei in die Hände“, meint Siede und betont, dass die jungen Leute etwas erleben und mehr Abwechslung wollten. Künftig absolvierten die Auszubildenden ihre Ausbildung nicht nur in einer Pflegeeinrichtung, sondern lernen beispielsweise auch Spezialisierungen kennen, wie im Pflegeheim in Weil am Rhein, das sowohl eine Demenz-Gruppe als auch eine Gruppe für Menschen mit MS (Multiple Sklerose) hat.

Die Ausbildung beginnt immer am 1. September und am 1. April. Interessierte können sich direkt beim Eigenbetrieb Heime des Landkreises bewerben.