Pflegeheim "Ita von Toggenburg" Kritische Corona-Lage in der Stadt Horb

Horb - Waren es am vergangenen Donnerstag noch 16 infizierte Bewohner in der Einrichtung der katholischen Spitalstiftung, so sind es laut Stiftungsdirektor Thomas Müller mittlerweile 30 Bewohner. Darüber hinaus sind auch zehn Mitarbeiter des Pflegeheims mit dem Coronavirus infiziert. Ein Bewohner ist gestorben. Es handelt sich um den Vater des Mannes, der in unserer Zeitung Kritik am Pflegeheim übte.

Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei über 290