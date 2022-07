1 Das Pflegeheim in Lützenhardt, das den Namen "Haus an der Waldach" tragen soll, wird hier von der Unternehmensgruppe Maier gebaut und betrieben. Foto: Wagner

In Waldachtal entsteht bald ein neues Pflegeheim, das den Namen "Haus an der Waldach" tragen soll.















Waldachtal-Lützenhardt - In der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Mai dieses Jahres lag dem Gremium noch einmal das Projekt "Wohnen an der Waldach" vor. Nachdem der bisherige Investor das Grundstück für den Bau des Pflegeheims an den künftigen Betreiber verkauft hat, hatte dieser die Planungen gründlich überarbeiten lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben dem Bebauungsplan entspricht und das Baugesuch daher nicht mehr in den Gremien besprochen werden muss.

Großes Interesse der Bevölkerung

Das Vorhaben ist von großem Interesse für die Bevölkerung. Daher begrüßte es die Verwaltung, dass der Vorhabenträger die Pläne selbst im Gemeinderat vorstellte. Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi empfing daher zu diesem Tagesordnungspunkt Jean-Marc Maier von der Unternehmensgruppe Maier mit Sitz in Schopfloch.

Investitionssumme beläuft sich auf rund 18 Millionen Euro

Maier führte aus, dass sich die Investitionssumme auf rund 18 Millionen Euro belaufen werde. Da von der Grundstücksfläche nach der Bebauung nicht mehr allzu viel übrig sein wird, wird das Dach des Pflegeheims begrünt, um dort etwas Natur für die Bewohner zu schaffen.

Insgesamt werden 15 Einzelzimmer mit zentralen Aufenthaltszimmern geplant. Jedes Zimmer umfasst 15 Quadratmeter mit eigenem Bad, welches rollstuhlgerecht und barrierefrei sein wird. Zusätzlich sind immer zwei Zimmer durch Zwischentüren verbunden, damit auch etwas größere Paarzimmer möglich gemacht werden können. Eines der Bäder kann hierbei auch zu einer Küche umfunktioniert werden.

Ungefähr 60 neue Arbeitsplätze werden geschaffen

Im Untergeschoss des Pflegeheims soll eine Cafeteria entstehen, die generell für jeden zugänglich ist. Vier Stockwerke wird das Gebäude besitzen, die genaue Höhe konnte Maier zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen. Wichtig ist auch, dass rund 60 neue Arbeitsplätze mit diesem Projekt geschaffen werden.

Das Pflegeheim soll den Namen "Haus an der Waldach" tragen und soll sich mit den unterschiedlichen Elementen aus Stein, Holz und Putz in der Außenansicht gut in das Bild der Umgebung einfügen.

Eine teilstationäre Tagespflege ist nicht vorgesehen

Maier führte weiter aus, dass eine integrierte Tagespflege für maximal zehn Plätze vorgesehen ist. Eine teilstationäre Tagespflege sei jedoch nicht vorgesehen, da hierfür bereits genügend Anbieter vorhanden seien, mit denen er nicht im Wettbewerb stehen möchte. Ein Übergang in Form einer Brücke zum Kurpark kann nach Aussage von Bürgermeisterin Annick Grassi mit dieser Planung wohl nicht mehr möglich realisiert werden, da der Platz dazu am Ufer nun fehle.

Neue Planung sieht keine Tiefgarage mehr vor

Gemeinderat Rainer Fischer interessierte sich für den Gesamtlageplan, die Stellplätze und der nicht mehr vorhandenen Tiefgarage. Auch Rat Thomas Schittenhelm fragte nach der Gesamtzahl der Parkplätze. Grassi bestätigte, dass diese neue Planung keine Tiefgarage mehr vorsieht. Auf dem Plan sei eingetragen, dass 32 Stellplätze nötig wären und 34 eingezeichnet seien.

Unternehmensgruppe Maier wächst und wächst

Maier kündigte zum Ende seiner Präsentation noch an, dass der Baubeginn für das Frühjahr 2023 vorgesehen sei. Die Unternehmensgruppe Maier betreibt bereits drei Seniorenheime im Landkreis Freudenstadt, und zwar das Seniorenheim "Haus Panorama" in Dornstetten-Hallwangen, das "Landhaus Weiler Wald" in Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler und das "Haus am Talbach" in Eutingen im Gäu.

Des Weiteren wird in Empfingen das "Haus am Tälesee" gebaut werden, welches dann im Sommer 2023 in Betrieb gehen soll. Außerdem betreibt Jean-Marc Maier mit dem "Haus am Rödelsberg" in Schopfloch auch eine vollstationäre Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen.