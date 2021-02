Pflegeheim in Villingen Bundeswehr-Soldaten helfen in St. Lioba

VS-Villingen - 239 von ihnen sind im Rahmen einer Amtshilfe in zahlreichen Institutionen des Landkreises eingesetzt. Zum einen, um in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung von positiv auf Corona getesteten Personen zu helfen. Hier sind 125 Soldaten im Einsatz.

Und zum anderen, um zahlreiche Pflegeheime personell zu entlasten, so die weiteren 114 Soldaten, welche Corona-Tests bei Mitarbeitern und Besuchern durchführen. So auch im Villinger Altenheim St. Lioba an der Roten Gasse, wohin derzeit der Stabsgefreite R. und Oberfeldwebel F. abkommandiert sind.