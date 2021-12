2 Das Pflegeheim St. Antonius verzeichnet in einem der vier Wohnbereiche einen größeren Corona-Ausbruch. Foto: Reutter

Zu einem größeren Corona-Ausbruch ist es im Pflegeheim St. Antonius in Triberg gekommen. Elf Personen sind betroffen, zwei von ihnen sind verstorben. Die Heimaufsicht verhängte einen Aufnahmestopp neuer Senioren in der Einrichtung.















Triberg - Heimleiter Norman Herr spricht von einem "massiven Ausbruchsgeschehen", das seine Anfänge am vergangenen Wochenende nahm. Erstmals registriert wurde das Virus bei einer älteren Person, die neu im Triberger Pflegeheim aufgenommen worden war. Die Person habe bei der Aufnahme einen negativen PCR-Test gehabt. In den folgenden Tagen sei aber eine Corona-Infektion nachweisbar gewesen.

Ob die Person das Virus in die Einrichtung brachte oder die Infektionswege andere gewesen seien, könne nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, so Herr.

Aktuell seien neun Bewohner in einem der vier Wohnbereiche infiziert. Zwei Corona-positive Bewohner seien verstorben. Einer von ihnen sei geimpft gewesen, wobei dessen letzte Impfung Ende Februar gewesen sei, merkt Pflegedienstleiter Thilo Hoffmann an.

Sicherheitsvorkehrungen verschärft

Nach dem Corona-Ausbruch in einem der Wohnbereiche wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Durch die Heimaufsicht sei ein befristeter Aufnahmestopp für das Pflegeheim verhängt worden, erklärt Herr. Vorerst gelte der Aufnahmestopp weiterer Senioren bis 8. Dezember. Dann werde geschaut, ob die Maßnahme beendet oder verlängert werde.

Quarantäne und Besuchsverbot verhängt

Für den betroffenen und einen weiteren Wohnbereich seien außerdem Quarantäne und ein Besuchsverbot verhängt worden, sagt Pflegedienstleiter Hoffmann. Die Maßnahmen seien auf zwei Wohnbereiche ausgedehnt worden, weil beide teilweise von demselben Personal versorgt würden.

Seit dem Ausbruch sei noch stärker darauf geachtet worden, für jeden Wohnbereich ein eigenes Stammpersonal zu haben, das wenn irgend möglich nur dort im jeweiligen Wohnbereich arbeite. Das Besuchsverbot in den Wohnbereichen drei und vier gelte bislang bis 13. Dezember, so Herr. Wenn es bis dahin nicht zu weiteren Ansteckungen gekommen sei, könnten ab 14. Dezember wieder Besucher kommen. Die Wohnbereiche eins und zwei seien nach wie vor besuchbar, so Hoffmann.

Arbeit mit Schutzkleidung

Das Personal im Wohnbereich mit dem Corona-Ausbruch arbeitet mit Schutzkleidung. Das sei sicherlich eine "große Belastung" für die betroffenen Beschäftigten, mein Herr. "In Krisenzeiten zeigt sich, dass wir ein gutes Team haben und alle an einem Strang ziehen", würdigt der Einrichtungsleiter das Engagement der Mitarbeiter gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Dem pflichtet Pflegedienstleiter Hoffmann mit einem großen Dank an die Beschäftigten bei.

Info: Für allgemeine Impfpflicht ausgesprochen

Das Pflegeheim St. Antonius hat 70 Plätze, die sich in vier Wohnbereiche aufteilen. Derzeit sind 65 belegt, so Hoffmann. Etwa 90 Prozent der Bewohner hätten den vollständigen Impfschutz und seien außerdem in der vergangenen Woche "geboostert" worden. Hierfür seien die Hausärzte an zwei Tagen im Heim gewesen. Bei einigen Bewohnern stünde außerdem die Erstimpfung an, manche wiederum würden eine Impfung ablehnen. Beim Personal schätzt Hoffmann die Impfrate auf 85 Prozent.

Eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus würde Norman Herr "sehr begrüßen". Von einer Impfpflicht für bestimmte Branchen hält er weniger. Gerade in einem Pflegeheim gebe es durch Besuche eine Infektionsquelle, die nur durch eine allgemeine Impfpflicht minimiert werden könne.

"Corona hat uns heimgesucht"

Bislang war das Pflegeheim St. Antonius weitgehend von Corona verschont geblieben, erklärt Herr. Im vergangenen Jahr sei ein Bewohner betroffen gewesen, in diesem Jahr jemand vom Personal. Aber das jetzige Ausmaß sei neu. "Corona hat uns heimgesucht", meint Herr zum aktuellen Geschehen.

Die Angehörigen seien gleich informiert worden. Mit dem verhängten Besuchsverbot sei man auf ein "überwiegend großes Verständnis" gestoßen. Bei Sterbefällen in den beiden vom Besuchsverbot betroffenen Wohnbereichen werde aber nach einer Lösung geschaut, dass Angehörige persönlich Abschied nehmen könnten von ihrem Verwandten im Heim.