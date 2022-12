2 Baustelle pur: Im Innenhof des Angelika-Wössner-Stift werden Baustoffe gelagert. Foto: Steinmetz

Baustellenfest im Angelika-Wössner-Stift: In das künftige Pflegeheim sollen bereits im Mai 2023 die ersten Bewohner einziehen. Noch ist alles im Rohbau – das soll sich aber bald ändern.















Link kopiert

Sulz - Das Angelika-Wössner-Stift in Sulz wächst in die Höhe: In der Stuttgarter Straße, Ortsausgang Richtung Fischingen, entstehen ein Altenpflegeheim, zwei weitere Gebäude mit betreutem Wohnen und ein Mitarbeiterwohnheim. Am Samstag informierten sich viele Interessierte bei einem "Baustellenfest" über das Großprojekt.

Baubeginn vor genau einem Jahr

Baubeginn auf dem Areal, auf dem die 2001 abgebrannte Wössner-Möbelfabrik stand, war genau vor einem Jahr. Bereits im Mai 2023 sollen die ersten Bewohner ins Pflegeheim einziehen können. Der gesamte Komplex dürfte bis Ende des Jahres fertig sein. Kaum zu glauben: Denn noch ist alles im Rohbau. Vor Weihnachten sollen das Dach gemacht und die Fenster eingebaut werden, dann könne es mit dem Innenausbau weitergehen, sagt Peter Hirsch, Geschäftsführer der NovaCare Betriebs GmbH und Co. KG Sulz, die das Heim betreiben wird. Er ist optimistisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Da viele Fertigbauelemente verwendet würden, gehe es mit dem Bau nun schnell voran.

Die verstorbene Unternehmerin Angelika Wössner hat testamentarisch verfügt, dass mit Teilen ihres Nachlasses eine Altenpflegeheim-Einrichtung in Sulz geschaffen wird. "Eine tolle Sache", meint Bauherr Peter H. Kemmer von der Geschäftsleitung der Firma Kiag Grundbesitz GmbH in Stuttgart.

Umzug vom Katharinenstift wird angeboten

Das Katharinenstift in Sulz, das nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine Pflegeeinrichtung entspricht, wurde in die Überlegungen miteinbezogen. Den derzeit 25 Bewohnern wird angeboten, in das neue Pflegeheim umzuziehen. Die im Katharinenstift Beschäftigten erhalten ebenfalls ein Angebot: "Unser Ziel ist es, alle zu übernehmen", versichert Peter Hirsch. Das war auch für Cornelia Bitzer-Hildebrandt, Vorsitzende des Vereins Hilfsverband Katharinenstift, ein wichtiges Anliegen, dass sowohl Heimbewohner als auch die Belegschaft eine neue Heimat erhalten.

In Sulz fehle es an Pflegeplätzen, erklärt Kemmer, warum er sich auf das Bauprojekt eingelassen hat. Das Haus voll zu bekommen sei daher die geringste Sorge. Schwieriger sei es, so Hirsch, genug Fachkräfte zu gewinnen. So sieht es auch Cornelia Bitzer-Hildebrand. Da es zudem schwierig ist, für die Beschäftigten Wohnungen zu finden, wird auf dem Wössner-Areal ein Wohnheim gebaut. Dort können 20 Mitarbeiter untergebracht werden. In zwei weiteren Häusern werden jeweils 16 Wohnungen für betreutes Wohnen eingerichtet.

Ausgelegt für 60 stationäre Pflegeplätze

Das eigentliche Pflegeheim ist für 60 stationäre Pflegeplätze ausgelegt. Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich jeweils 30 Einzelzimmer mit Bad, Pflegebett, Möbeln, Fußbodenheizung und Fensterblick nach außen – entweder auf die Straße oder auf den Innenhof, der unter anderem mit Wasserspielen als Aufenthaltsbereich im Freien gestaltet wird. Es gibt in den oberen zwei Etagen auch je einen Aufenthaltsraum mit Wohnbereichsküche und Sitzecken. Das dritte Obergeschoss ist für zwölf betreute Wohnungen vorgesehen.

Hinzu kommen 26 Tagespflegeplätze im Erdgeschoss sowie ein ambulanter Pflegedienst, der die Patienten im Haus und in den angrenzenden Gebäuden betreut. Unten, gleich neben dem Haupteingang, befindet sich auch der künftige Angelika-Wössner-Saal, in dem öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte und Vorträge stattfinden können. Die Pflegeeinrichtung wolle sich nach außen öffnen, betont Peter Kemmer, eine Pflegeeinrichtung brauche Kommunikation.

Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro. Bei Vollauslastung werden 75 Mitarbeiter beschäftigt.