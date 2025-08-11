Pflegeheim in Schiltach: Darum erhalten die Senioren Urlaubsgrüße von Unbekannten

Damit jeder Bewohner des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in Schiltach einen Urlaubsgruß erhält, hat sich die Sozialgemeinschaft eine Aktion überlegt.
„Unterm Eiffelturm hat er mich gefragt“, „In Dresden war ich auch schon mal“, „In Wolfach habe ich gute Freunde“, „Olé – hier ist sogar eine aus Spanien“, so hört man zurzeit viele Gesprächsbeginne an den Tischen des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus. Dafür nehmen sich die Bewohner eine Postkarte mit Urlaubsgrüßen vom Stapel, und geben sie in die Runde.