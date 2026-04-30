Pflegeheim in Grenzach-Wyhlen: Wie es mit dem Emilienpark jetzt weitergeht

Der Gemeinderat von Grenzach-Wyhlen hat den Weg frei gemacht für den Verkauf des der Kommune gehörenden Seniorenheims Emilienpark an die bisherige Pächterin AWO Baden.

Zwar stimmte am Ende der Ratsdebatte nur Ralf Blubacher (FDP) gegen die Pläne zum Verkauf des „Emi“ an die AWO Baden. Doch die meisten Wortbeiträge vor der Abstimmung waren durchzogen von Nachdenklichkeit, Sorge und wohl auch dem unterschwelligen Gefühl, eventuell sogar einen Fehler zu machen, für den man sich womöglich dereinst wird rechtfertigen müssen.

Mit dem Satz „Wir geben dem Zwang des Geldes nach“ brachte Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) dabei die im Ratsrund offensichtlich vorherrschende Gemütslage auf den Punkt. Denn die Kommune kann sich den „Emi“ beziehungsweise das, was bei ihm unterhaltstechnisch ansteht, perspektivisch schlicht nicht länger leisten.

Gebäudekomplex soll aufgestockt werden

Das Gebäudeensemble befindet sich im Eigentum der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und ist an die AWO Baden vermietet. Der Mietvertrag zwischen der Gemeinde läuft noch bis zum 31. Januar 2036. Im Emilienpark stehen in den nächsten Jahren aber erhebliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an, die sich laut Bürgermeister Tobias Benz bei einem Umfang zwischen zwei und drei Millionen Euro bewegen.

Gesetzgeber sieht Einzelzimmer vor

Hinzu kommt die Umsetzung der Landesheimbauverordnung, die nach Auslaufen der Übergangsregelung einen Umbau der bestehenden Doppelzimmer in Einzelzimmer vorsieht. Damit verbunden sind ebenfalls umfangreiche bauliche Maßnahmen. Dazu gehört Benz zufolge eine Aufstockung des Bestandsgebäudes, um einerseits die durch die Landesheimbauverordnung wegfallenden Plätze zu kompensieren und andererseits den aktuellen Anforderungen an Wärme- und Klimaschutz Rechnung zu tragen. Zu den Kosten der Aufstockung kämen dann noch die anstehenden Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten im Gebäudebestand hinzu.

Mehrere Abstimmungsgespräche

In diesem Kontext fanden in den zurückliegenden Monaten mehrere Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeindeverwaltung und der AWO Baden über einen möglichen Verkauf statt. Ergebnis laut Benz: Die AWO würde den „Emi“ in ihr Eigentum übernehmen und die Aufstockung umsetzen. Damit wäre die AWO dann auch für die Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten im Bestand zuständig.

3,1 Millionen Euro Restwert

Der bilanzielle Restbuchwert des Pflegeheims belief sich laut Benz Ende des Jahres 2025 unter Berücksichtigung des Sonderpostens auf erhaltene Fördermittel auf 3,1 Millionen Euro. Die AWO könnte den Emilienpark bereits zum 1. September dieses Jahres übernehmen, hielt der Rathauschef fest. Denn die Gespräche zwischen der Doppelgemeinde und der AWO seien schon „sehr weit gediehen“, wie Bürgermeister Benz im Gemeinderat betonte. Es gehe darum, die Einrichtung dauerhaft zu sichern. Und dazu gehöre auch eine Zweckbindung, die die Gemeinde in den Kaufvertrag hineinschreiben werde.

Gemeinde will Rückkaufrecht sichern

Es gebe zum Verkauf des Emilienparks selbst aber keine Alternative. Die AWO Baden würde der Gemeinde Grenzach-Wyhlen Benz zufolge zudem ein Rück- und Wiederkaufsrecht für den Fall einräumen, dass die Pflegeeinrichtung in ferner Zukunft wieder zum Verkauf stünde.

Räte sind nicht glücklich, sehen aber keine Alternative

„Wenn wir nicht verkaufen, müssten wir irgendwelche Hütchenspielertricks anwenden“, sagte Kämmerer Dirk Bender zur Untermauerung der Ausführungen des Bürgermeisters.

Alex Drechsle (FW) bekundete noch einmal „sehr große Bauschmerzen“, dem Verkauf des „Emi“ zuzustimmen. Die Gemeinde müsse rechtlich sicherstellen, dass sie auf jeden Fall ein Rückkaufrecht behalte. Annette Grether (Grüne) verwies auf „ein schwieriges Konglomerat auch mit Altverträgen“. Die AWO sei aber ein „seriöser und guter Partner“. Mit Blick auf zuletzt in den Sozialen Medien aufgekommene Kritik sagte Grether: „Wir verramschen nichts.“

„Die AWO ist uns lieber als irgendein Investor, der mehr auf die Marge schaut“, begründete Leon Intveen (SPD) die Zustimmung seiner Fraktion zum Verkauf.

Blubacher übt heftige Kritik

Ralf Blubacher (FDP), der am Ende als Einziger gegen den „Emi“-Verkauf stimmte, stellte sich im Rat regelrecht auf die Hinterbeine. Er sei ein „absoluter Gegner des Verkaufs“. Man könne die Gebäude des Pflegeheims ja gerne an die AWO geben, „aber bitte nicht den Grund und Boden“. Im Übrigen glaube er nicht, dass das aktuelle Problem der wegen Personalmangels nicht belegbaren Pflegeplätze über Nacht gelöst werde, nur weil der Pächter des Heims zum Besitzer desselben werde („Da fühle ich mich verschaukelt.“) Er spreche in dieser Sache aber ausschließlich für sich selbst und nicht für seine Fraktion, betonte Blubacher.