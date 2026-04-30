Pflegeheim in Grenzach-Wyhlen: Wie es mit dem Emilienpark jetzt weitergeht

Der Gemeinderat von Grenzach-Wyhlen hat den Weg frei gemacht für den Verkauf des der Kommune gehörenden Seniorenheims Emilienpark an die bisherige Pächterin AWO Baden.
Zwar stimmte am Ende der Ratsdebatte nur Ralf Blubacher (FDP) gegen die Pläne zum Verkauf des „Emi“ an die AWO Baden. Doch die meisten Wortbeiträge vor der Abstimmung waren durchzogen von Nachdenklichkeit, Sorge und wohl auch dem unterschwelligen Gefühl, eventuell sogar einen Fehler zu machen, für den man sich womöglich dereinst wird rechtfertigen müssen.