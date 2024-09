1 Sie sagen: herzlichen Glückwunsch. Viele Gäste gratulierten dem Haus Eichberg zum Geburtstag, darunter Vertreter aus der Politik, ebenso Architekt Ewald Gut, sowie die Geschäftsführer des Zweckverbands Haus Wartenberg. Foto: Zweckverband Haus Wartenberg

Die Einrichtung mit 47 Pflegeplätzen feierte einen runden Geburtstag. Viele Gratulanten schauten vorbei.









In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde das Pflegeheim Haus Eichberg zu einem Zuhause voller Geschichten, Wärme und Fürsorge für pflegebedürftige Menschen. Es sei zu einem ganz besonderen Ort mitten in Blumberg geworden, wie der Zweckverband Haus Wartenberg in einer Mitteilung schreibt. Diese Erfolgsgeschichte nahm im Juni 1997 in einer Verbandsversammlung ihren Anfang.