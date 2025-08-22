Pflegehaus in Niedereschach: Beliebten Heimleiter verabschiedet

Viel Wehmut schwang mit, als der Leiter des Pflegehauses am Eschachpark, David Liehner, von den Bewohnern, Angehörigen und dem gesamten Eschachpark-Kollegium verabschiedet wurde.
Nach 17-jähriger Tätigkeit in wechselnden Funktionen und zuletzt zu 50 Prozent als Heimleiter im Pflegehaus am Eschachpark, wechselte Liehner als Heimleiter ins St. Lioba in Villingen, wird aber zudem als Abteilungsleiter für die stationären Einrichtungen der Caritas auch künftig mit dem Pflegehaus am Eschachpark verbunden bleiben, wie Claudia Brugger erfreut konstatierte. Man wird sich also auch künftig hin und wieder sehen.