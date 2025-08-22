Pflegehaus in Niedereschach: Beliebten Heimleiter verabschiedet

Viel Wehmut schwang mit, als der Leiter des Pflegehauses am Eschachpark, David Liehner, von den Bewohnern, Angehörigen und dem gesamten Eschachpark-Kollegium verabschiedet wurde.

Nach 17-jähriger Tätigkeit in wechselnden Funktionen und zuletzt zu 50 Prozent als Heimleiter im Pflegehaus am Eschachpark, wechselte Liehner als Heimleiter ins St. Lioba in Villingen, wird aber zudem als Abteilungsleiter für die stationären Einrichtungen der Caritas auch künftig mit dem Pflegehaus am Eschachpark verbunden bleiben, wie Claudia Brugger erfreut konstatierte. Man wird sich also auch künftig hin und wieder sehen.

„Wir müssen dich mit einem weinenden Auge als Heimleiter verabschieden, freuen uns aber auch, dass du uns in einer anderen Funktion erhalten bleibst“, fasste Brugger zusammen und fügte hinzu: „Nun ist für uns und auch für dich, die Zeit gekommen ein neues Kapitel zu beginnen.“

Brugger erinnerte daran, wie Liehner 2008 als Ehrenamtlicher im Pflegehaus begonnen hat, ab 2010 als Fachkraft wirkte, 2011 die stellvertretende Heimleitung übernommen hat, 2015 die Pflegedienstleitung und die stellvertretende Hausleitung und wie 2022 noch die Teamleitung in der offenen Altenhilfe dazu kam.

Und seit 2024 habe er auch noch das Seniorenzentrum in Bräunlingen betreut. In beiden Heimen sei Liehner zu 50 Prozent als Heimleiter tätig gewesen. In Gedichtform fasste Brugger die zurückliegenden 17 Jahre und die vielen in dieser Zeit entstandenen Gemeinsamkeiten und das Miteinander zusammen.

33 Pflegeplätze

Es war spürbar, dass es im mit 33 Pflegeplätzen recht kleinen Pflegehaus am Eschachpark immer auch sehr familiär zugeht. Riesig gefreut hat sich Liehner, dass zur Verabschiedung auch das gesamte Team der Sozialen Drehscheibe Niedereschach mit Walter Kubas an der Spitze und auch der frühere Bürgermeister Otto Sieber zugegen waren.