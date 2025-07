Wie sichern wir gute Pflege auch in der Zukunft – trotz Fachkräftemangel? Diese Frage stand mit Mittelpunkt eines offenen und konstruktiven Gesprächs zwischen Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und der neuen Leiterin des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach, Heike Roese-Körner.

„Seit Oktober des vergangenen Jahres beschreitet Heike Roese-Körner mit viel Erfahrung und einem klaren Gestaltungswillen neue Wege: Sie setzt auf mehr Ausbildung, gezielte Fachkräftegewinnung und Teamstrukturen, die entlasten und motivieren“, macht Stöcker deutlich.

Ein wichtiges Thema war auch das Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein, was einer Mitteilung zu entnehmen ist. Dort leben aktuell 208 Menschen, die von rund 260 Mitarbeitern betreut werden. Davon etwa 160 in der Pflege. „Die Einrichtung genießt in unserer Stadt hohes Ansehen“, weiß Stöcker. Dank der engagierten Mitarbeiter, einer ebenso engagierten Leitung und des offenen Hauses mit viel ehrenamtlichem Wirken.

Besonders spannend, so Stöcker, seien Roese-Körners Ausführungen gewesen, welche die Ideen zur Weiterentwicklung der Heime beinhalteten. Insbesondere dabei die anvisierte Verzahnung der verschiedenen Arbeitsbereiche. „Es ist gut zu sehen, dass unsere Pflegeheime aktiv und engagiert gestaltet und geleitet werden“, stellt Stöcker fest.