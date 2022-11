Pflege in Donaueschingen

1 Das Donaueschinger Altenheim St. Michael, hier im März 2022, befindet sich direkt neben dem fürstlichen Parkgelände. Corona-Prävention ist hier weiterhin ein Thema, ebenso wie in anderen Pflegeheimen. Die Infektionslage hat sich aber entspannt. Foto: Roger Müller

Wie ist die Lage bei der Impfpflicht für Pflegepersonal? Die Gesundheitsämter sind bei Sanktionen weitgehend zurückhaltend. Im Kreis Tuttlingen haben 16 Pflegekräfte gekündigt.















Donaueschingen – Testung, Impfung und Maske scheinen langsam kein Gesprächsthema mehr zu sein. Schließlich hat sich die Corona-Situation verbessert und auch die Einschränkungen wurden nach und nach aufgehoben. Allerdings gelten in den Pflegeheimen andere Regelungen. Wer unter den Mitarbeitern seines Hauses nicht geimpft sei, habe dafür eine offizielle Genehmigung des Gesundheitsamts, sagt Markus Komp, Heimleiter des Fürstlich Fürstenbergischen Altenheims in Hüfingen, "also gibt es auch keine Konsequenzen".