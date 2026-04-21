Pflege in Balingen: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt

In ihrem Bericht informierte Heide Rath vom Pflegestützpunkt Zollernalbkreis, Standort Balingen, das Gremium über die Aufgaben und Tätigkeiten der Beratungsstelle.
Die Deutschen werden immer älter. Selbst die 100 auf der Lebensleiter zu erreichen, ist heute keine Seltenheit mehr. Auch in der Eyachstadt werden, wie Heide Rath vom Pflegestützpunkt Zollernalbkreis, Standort Balingen, vor Augen führte, in den kommenden Jahren mehr ältere Menschen leben. „Aus der Bevölkerungspyramide ist längst ein Pilz geworden“, verdeutlichte sie mit Blick auf die Grafik.