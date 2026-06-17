Pflege im Landkreis Rottweil: Bis 2040 werden deutlich mehr Pflegeplätze benötigt

Wie gut ist der Landkreis Rottweil auf die alternde Gesellschaft vorbereitet? Neue Zahlen zeigen den steigenden Bedarf in der Pflege.

Die Diskussion um das geplante Pflegeprojekt auf dem ehemaligen Breucha-Areal in Rottweil hat eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft der Pflegeversorgung im Landkreis ausgelöst. Anlass dafür war eine Stellungnahme des Geschäftsführers der Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH, die Ende April an verschiedene Stellen des Landkreises verschickt wurde. Nun hat die Kreisverwaltung die aktuelle Situation und ihre Planungen im Sozial-, Kultur- und Schulausschuss vorgestellt. Fest steht: Der Bedarf an Pflegeangeboten wird in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Grundlage dafür sind Berechnungen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Demnach werden im Landkreis Rottweil bis zum Jahr 2040 rund 1571 Plätze für die stationäre Lang- und Kurzzeitpflege benötigt. Darüber hinaus wird ein Bedarf von bis zu 71 ganzjährigen Kurzzeitpflegeplätzen und mindestens 329 Tagespflegeplätzen erwartet. Je nach Entwicklung könnte der Bedarf bei der Tagespflege sogar auf 809 Plätze steigen. Gleichzeitig rechnen die Experten mit 1577 Menschen, die ambulant versorgt werden.

Aktuell verfügt der Landkreis über 21 stationäre Pflegeeinrichtungen. Zum Stichtag 1. Mai 2026 stehen insgesamt 1362 Dauerpflegeplätze zur Verfügung. Darin enthalten sind 134 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze sowie vier weitere, ausschließlich für die Kurzzeitpflege vorgesehene Plätze. Zusätzlich gibt es kreisweit 284 Tagespflegeplätze.

Kreispflegepläne sind verpflichtend

Die Pflegeplanung ist gesetzlich vorgeschrieben. Stadt- und Landkreise müssen regelmäßig sogenannte Kreispflegepläne erstellen. Diese sollen aufzeigen, welche Angebote vorhanden sind, wie sich der Bedarf entwickelt und welche Maßnahmen erforderlich werden könnten.

Allerdings haben diese Planungen nur empfehlenden Charakter. Weder Gemeinden noch Betreiber oder Investoren sind an die Ergebnisse gebunden. Auch eine verpflichtende Beteiligung der Kreisverwaltung bei neuen Pflegeprojekten ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Die Einflussmöglichkeiten des Landkreises bleiben deshalb begrenzt. Nach eigenen Angaben übernimmt die Verwaltung vor allem eine koordinierende und unterstützende Rolle. Der Landkreistag Baden-Württemberg fordert deshalb seit längerem, kommunalen Sozialplanungen mehr Verbindlichkeit zu geben.

Ein zentrales Thema bleibt der Fachkräftemangel. In den Jahren 2023 und 2024 beschäftigte sich ein Runder Tisch aus Vertretern der Pflegebranche mit Strategien, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Daraus entstand eine Kampagne zur Fachkräftegewinnung, die der Sozial-, Kultur- und Schulausschuss im April 2024 beschlossen hatte.

Seit August 2024 ist die Internetplattform „pflege-ist-vielseitig.de“ online. Pflegeeinrichtungen können sich dort präsentieren und Interessierte erhalten die Möglichkeit, sich unkompliziert für einen Beruf in der Pflege zu bewerben.

Sechs Pflegeplätze nicht belegt

Nach Einschätzung der Kreisverwaltung hat sich die Personalsituation zuletzt etwas entspannt. Einer aktuellen Auswertung zufolge können derzeit lediglich sechs Pflegeplätze wegen fehlenden Personals nicht belegt werden. Bezogen auf insgesamt 1366 Dauer- und Kurzzeitpflegeplätze entspricht das einem Anteil von 0,44 Prozent.

Die Verwaltung betont allerdings, dass diese Zahlen nur eine Momentaufnahme darstellen. Angesichts einer älter werdenden Bevölkerung und des steigenden Pflegebedarfs werde die Sicherung der pflegerischen Versorgung auch in Zukunft eine der großen Herausforderungen für den Landkreis bleiben.