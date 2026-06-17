Pflege im Landkreis Rottweil: Bis 2040 werden deutlich mehr Pflegeplätze benötigt

Wie gut ist der Landkreis Rottweil auf die alternde Gesellschaft vorbereitet? Neue Zahlen zeigen den steigenden Bedarf in der Pflege.
Die Diskussion um das geplante Pflegeprojekt auf dem ehemaligen Breucha-Areal in Rottweil hat eine grundsätzliche Debatte über die Zukunft der Pflegeversorgung im Landkreis ausgelöst. Anlass dafür war eine Stellungnahme des Geschäftsführers der Sozialstation Raum Oberndorf gGmbH, die Ende April an verschiedene Stellen des Landkreises verschickt wurde. Nun hat die Kreisverwaltung die aktuelle Situation und ihre Planungen im Sozial-, Kultur- und Schulausschuss vorgestellt. Fest steht: Der Bedarf an Pflegeangeboten wird in den kommenden Jahren deutlich steigen.