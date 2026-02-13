Pflege, Flüchtlinge oder Teilhabe?: Welche Sozialleistungen den Kreis Calw am meisten kosten

Die Sozialausgaben belasten den finanziell stark angeschlagenen Landkreis Calw. So entwickeln sich die Kosten bei Pflege, Flüchtlingsunterkünften und Teilhabe.
Um den Sozialhaushalt ging es im Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags. Die Finanzlage des Landkreises ist mehr als angespannt. Allein das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird nach den Planungen in diesem Jahr mit 50,8 Millionen Euro zu Buche schlagen, gegenüber 45,7 Millionen Euro 2025. Nach Auffassung von Tobias Haußmann wird sich daran nichts ändern, „wenn das Gesetz so erhalten bleibt.“