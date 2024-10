Pflege aus Burladingen: Darum ist „stambulant“ gescheitert

1 Schwer enttäuscht: Der Altenpflege-Unternehmer Kaspar Pfister zieht jetzt harte Konsequenzen. Foto: Erika Rapthel-Kieser

Das wohl innovativste, kostengünstigste und menschlichste Senioren-Pflegekonzept der vergangenen Jahre wird nicht als Regelleistung anerkannt. Erfinder und BeneVit-Gründer Kaspar Pfister findet bittere Worte.









Viele Bürgermeister aus der Region, darunter auch Davide Licht, Burladingen und Frank Schroft aus Meßstetten haben es gelobt und unterstützt. Gemeinsam schrieben die Stadtchefs sogar an den Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und baten ihn dringend, in der Neufassung des Pflegekompetenzgesetzes die stambulante Wohnform, die gemeinsame Pflege von Fachpersonal und Angehörigen in einem sogenannten „Mitmachheim“, zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass durch die Anerkennung als Regelleistung auch die Finanzierung gesichert ist.